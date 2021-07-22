ЦИК Армении утвердил новый парламент, у Пашиняна - абсолютное большинство

Центризбирком Армении сегодня на заседании утвердил окончательные итоги внеочередных парламентских выборов.

В составе Национального собрания 8-го созыва будет 107 депутатов.

Абсолютное большинство - у выигравшей выборы правящей партии "Гражданский договор": согласно спискам, ее представляет 71 депутат. Националистический блок одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна "Армения" получил 29 кресел, блок "Честь имею" еще одного зачинщика конфликта, Сержа Саргсяна, обладает семью мандатами, передает Sputnik Армения.

Новый парламент соберется на первое заседание в понедельник 2 августа, оно стартует в 10:00.

Напомним, по итогам прошедших 20 июня выборов "Гражданский договор" набрал 53,91%, блок "Армения" - 21,9%, "Честь имею" - 5,22% голосов.