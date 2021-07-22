Жара выше 30 градусов вернется в Москву на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, в Центральную Россию на следующей неделе может вернуться 30-градусная жара.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в понедельник ожидается 22-27 градусов, во вторник уже 24-29 градусов. «В среду температура достигнет своего пика - 27-32 градуса, что на семь градусов выше нормы. Тем не менее зной не будет продолжительным, поскольку в последние дни июля активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой освежающие грозовые дожди, что собьет показания термометров до 22-27 градусов», - написал он в Instagram.

Конец этой недели будет непривычно прохладным, днем 18-23 градуса, ночи холодные - около 10-12 градусов.