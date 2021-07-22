Григорян ушел с поста армянского "Алашкерта"

Футбольный клуб "Алашкерт" и тренер Александр Григорян прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба ереванской команды.

"В ходе встречи с основателем и владельцем клуба Багратом Навояном тренер выразил желание вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем у жены. Несмотря на то, что момент важен для "Алашкерта", Навоян пошел навстречу тренеру, отметив, что семья должна быть на первом месте", - сказано в сообщении.

Руководство клуба выразило благодарность Григоряну за проделанную работу и пожелало специалисту успехов в дальнейшей тренерской карьере.

В пресс-службе добавили, имя нового главного тренера команды станет известно в скором времени.