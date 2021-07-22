Еврокомиссия в курсе сделки США и Германии по "Северному потоку-2"

Европейская комиссия приняла к сведению сделку канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джозефа Байдена по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом на брифинге сказал представитель Еврокомиссии в Брюсселе.

"Еврокомиссия принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США, - отметил он. - Мы будем обсуждать это со странами-членами и соседними странами, включая Украину".

В то же время еврочиновник дал понять, что запроса со стороны Украины по обсуждение этой сделки не было: "Мы готовы обсудить эту тему с Украиной в рамках соглашения об ассоциации ЕС - Украина, но никакого официального запроса на данный момент не было".

Накануне Меркель и Байден заключили договоренность, согласно которой Берлин должен позаботиться о сохранении украинского транзита российского газа после достройки трубопровода "Северного потока-2" из России в Германию. США и ФРГ также обязались финансово помогать Киеву диверсифицировать источники энергии. Кроме того, Берлин обещал оказать санкционное давление на Москву, если последняя постарается манипулировать газом в качестве политического инструмента.