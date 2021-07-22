В Ингушетии питьевую воду будут подавать по графику

Оперштаб Ингушетии будет подавать холодную воду в населенные пункты по установленному графику в связи с ее нехваткой, сообщили "Интерфаксу" в ГУП "ИнгушрегионВодоканал".

"На предприятии создан оперативный штаб по обеспечению водоснабжения населения. Для улучшения ситуации принято решение о подаче воды согласно установленному режиму. В проблемных и труднодоступных населенных пунктах организован подвоз воды автоцистернами", - заявил собеседник.

Отмечается, что сложной остается ситуация в населенных пунктах Сагопши, Инарки, Аки-юрт и Южный Малгобекского района. По данным предприятия, водоснабжение восстановлено во втором микрорайоне Малгобека, частично - в Сагопши и Южном. Начата подкачка в Инарки.

Стоит добавить, что для восстановления водоснабжения проведен ремонт на магистральных и внутренних разводящих водопроводных сетях. Данная проблема находится на личном контроле главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Напомним, что жара оставила без питьевой воды ряд населенных пунктов Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов, а также часть Назрани.