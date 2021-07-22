Актер из Казахстана получил приз в Каннах

Актер Еркебулан Дайыров стал лауреатом Каннского кинофестиваля как "Лучший азиатский актер первой Каннской кинопремии".

"Я на съемочной площадке. Узнал об этом из Instagram. Сначала не поверил. Мне звонят продюсеры. Почувствовать победу и осознать ее времени не было, сейчас отвечаю на звонки с поздравлениями", - поделился актер, передает Sputnik Казахстан.

Престижную награду он получил за роль в фильме "Подсолнух" казахстанского режиссера Эли Гильман.

Дайыров знаком зрителю по таким картинам, как "Дорога к матери", "Амре", "Тобол", "Бауыржан Момышулы", "Балуан Шолак" и другие.