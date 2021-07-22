Карантин по коронавирусу ужесточают в Алматы из-за четырехкратного роста заболеваемости

Власти ужесточают карантинные ограничения в Алматы в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, об этом заявил заместитель акима Ержан Бабакумаров.

По данным, предоставленным руководителем городского департамента санэпидконтроля Жандарбеком Бекшиным, за три недели июля в мегаполисе зафиксировано более 12 тыс случаев заражения Covid-19 - в четыре раза больше, чем за аналогичный период июня.

"На сегодня основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и пешеходных улицах. По данным эпидемиологов, заражение на рынках увеличилось с 10% до 15,9%, на объектах торговли – с 31% до 39,7%, в парках отдыха и пешеходных улицах – с 1,2% до 5%", - цитирует сообщение акимата Алматы Sputnik Казахстан.

Именно этих объектов и коснется ужесточение карантина. Соответствующие изменения в постановление главного санитарного врача будут внесены и опубликованы в ближайшее время.