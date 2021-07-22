Ереван не понимает сигналов Москвы

Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в очередной раз выступил с предложением о "зеркальном отводе войск" и размещении вдоль границы российских пограничников или международных наблюдателей. По его словам, это позволит начать процесс демаркации границы.

Речь идет об отводе войск на участке Сотк - Хознавар (Гегаркуникская и Сюникская области Армении), после чего Армения предлагает разместить вдоль границы российских пограничников или международных наблюдателей. Это, как считает Пашинян, позволит создать условия для начала процесса демаркации и делимитации границы.

Обращает на себя внимание тот факт, что армянский премьер вновь начал форсировать тему "международных наблюдателей". Причем происходит это на фоне растиражированной в российских СМИ дипломатической утечки о готовящейся армяно-французской инициативе по принятию новой резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Параллельно, глава Европейского Совета ЕС Шарль Мишель, пообещавший Еревану щедрую помощь в размере 2,6 млрд евро, в ходе своего регионального визита также выразил готовность Евросоюза разместить своих наблюдателей в регионе.

Между тем, Москва до сих пор не проявила серьезного интереса к просьбе Еревана развернуть российских военных вдоль армяно-азербайджанской границы. На то, на наш взгляд, имеется сразу несколько причин.

Во-первых, российская армия и без того "загружена" текущими региональными вызовами. Это и почти двухтысячный миротворческий контингент в Карабахе, и усиление военного присутствия в Центральной Азии, столкнувшейся с угрозой проникновения боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России), не говоря уже о напряженной границе с Украиной. Вместо отправки очередной группы своих военнослужащих в угоду Армении Россия предпочитает образумить Пашиняна, уже несколько отошедшего от поражения в Карабахской войне и вновь заупрямившегося на обещаниях европейских союзников.

Здесь нельзя не вспомнить довольно многозначительного высказывания пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что Москва будет готова приветствовать миротворческие инициативы Евросоюза… если они будут способствовать реализации трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года. То есть, устами Пескова Москва ясно дала понять Брюсселю, что коридор его потенциальной "миротворческой активности" ограничен трехсторонним соглашением от 9 ноября прошлого года, выполнение которого, по словам Пескова, "и так идет неплохо". В переводе с дипломатического языка это означает, что, если сигналы, поступающие из Евросоюза, будут подталкивать Ереван к неуступчивости в идущих под российской модерацией переговорах с Баку, то европейское миротворчество, соответственно, приветствоваться не будет.

В Кремле также понимают, что армянская сторона своим предложением по дополнительному размещению российских военных пытается затянуть на неопределенное время процесс демаркации границы, пользуясь при этом российским "военным" зонтиком. Такой подход никак не соответствует интересам Москвы. Российское руководство понимает, что эффективная демаркация границы и открытие региональных коммуникаций в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года – тесно взаимосвязанные процессы, разделение которых подорвет выстраиваемую Владимиром Путиным региональную конструкцию. Вторая "опция" - размещение европейских наблюдателей – должна играть роль "дипломатического кнута" Пашиняна для Москвы. Если Россия не разместит своих военных, то в регион придут западные. Иначе как опасной и глупой игрой Пашиняна – в первую очередь для армянской же государственности - это назвать нельзя.

Пока Армения довольно неумело пытается лавировать между Россией и Западом, Владимир Путин и Ильхам Алиев "сверили часы" по вопросу разблокирования коммуникаций в ходе недавнего рабочего визита президента Азербайджана в российскую столицу. В сообщениях азербайджанских СМИ красной нитью проходит мысль о том, что в Баку удовлетворены результатами визита Алиева. В местных журналистских публикациях и утечках подчеркивается единое видение двух лидеров проблемы Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахчыванской автономной республикой (и, соответственно, Россией и Турцией). В Москве Владимир Путин лично поблагодарил Ильхама Алиева за то, что азербайджанский лидер всегда может выходить на компромиссные решения, фактически подчеркнув конструктивный подход Азербайджана. Сможет ли продемонстрировать такой же настрой армянское руководство – вопрос, ответ на который предопределит дальнейшее развитие событий на армяно-азербайжданской границе и в Карабахе.