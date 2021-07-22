Житель Кубани поплатился за жестокое обращение со львенком в Дагестане
В Избербаше вынесен приговор по делу о жестоком обращении с животным, такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Дагестана.
В нем говорится, что мировой судья с участием гособвинителя городской прокуратуры вынес приговор 18-летнему жителю Краснодарского края, который был признан виновным в преступлении по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным).
"В судебном заседании установлено, что в 2019 году он, приобретя львенка в целях извлечения прибыли путем фотографирования с ним людей, перевез дикое животное в Избербаш, где жестоко обращался с ним, содержал в ненадлежащих условиях, голоде и для усмирения причинял увечья", - пояснили в прокуратуре.
В марте прошлого года животное у жестокого хозяина забрали зоозащитники.
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на полгода.
Вестник Кавказа
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