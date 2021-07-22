Аджарии предсказали вспышку эпидемии COVID-19

Слабый контроль за соблюдением антиковидных мер в Аджарии увеличивает риски распространения коронавируса, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

Она отметила, что пиковый показатель инфицирования зависит от поведения людей и соблюдения ими санитарных правил.

"Больше всего случаев фиксируется в Тбилиси, потом уже, конечно, идет Аджария, поскольку сегодня самая большая загруженность и высокая мобильность наблюдается там. В Аджарии мобилизован госпитальный сектор, продолжается мобилизация гостиниц. Туризм, курортный сезон полностью открыты, из-за чего в Аджарии риски более высокие. По нашей информации, не все и не везде используют маски и так далее. Правила соблюдаются сложно и это, конечно, увеличивает риски в отношении Аджарии", – приводит слова Габуния "Спутник-Грузия".

Замглавы ведомства подчеркнула, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, власти не собираются вводить дополнительные ограничения.

Напомним, что туристический сезон в Аджарии официально открылся 15 июня. К этому времени в Грузии открыты воздушные и сухопутные границы.



