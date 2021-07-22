Красная Поляна открыла продажу ски-пассов со скидкой 30%
Курорт Красная Поляна с 20 июля продает ски-пассы на зимний сезон 2021/2022.
До 31 июля приобрести "сезонник" можно со скидкой в 30%. Полная стоимость взрослого ски-пасса - 43 тыс рублей ( со скидкой 30,1 тыс), детского - 20,5 тыс рублей (со скидкой 14,3 тыс).
Купить сезонный ски-пасс можно только в онлайн-магазине горнолыжкого курорта, он будет действовать до конца сезона 2021/2022 и даст право на неограниченное количество подъемов и спусков со спортивным снаряжением, в том числе в часы вечернего катания.
Отмечается, что при закрытии курорта из-за коронавируса, владельцы ски-пассов получат компенсацию.
Вестник Кавказа
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