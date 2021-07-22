"Температурные выбоины" ожидают Москву в ближайшее время

Жителей и гостей Москвы в ближайшие несколько дней ожидают "температурные выбоины": температура воздуха в столице окажется на два-три градуса ниже многолетних значений. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до плюс 9 - плюс 14, а днем будет не выше плюс 18 - плюс 23", - цитирует его РИА Новости.

Тем не менее, уточнил синоптик, вечером 24 июля будет солнечно и сухо, так что к 25 июля воздух сможет прогреться до нормы, которая составляет плюс 20-25 градусов.