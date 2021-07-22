Медузы атаковали Азовское море

В прибрежной зоне Азовского моря скопилось огромное количество медуз, сообщил старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Владимир Саяпин.

Отмечается, что столь большое количество морских обитателей появилось из-за жары, повышенной солености воды и конкуренции в борьбе за пропитание.

Ранее в интернете распространились фото- и видеоматериалы, на которых изображены медузы на берегу моря. По информации авторов съемок, некоторые из них достигают 40 см в диаметре и имеют фиолетовый оттенок.

По словам научного сотрудника РАН, большая часть медуз являются корнеротами, которые обитают на Черноморском побережье и заходят в Азовское море.

"Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности", - приводит слова Саяпина РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время из-за жары вода уже прогрелась, а соленость повысилась до оптимальных для морских обитателей значений из-за малого стока воды в Азов из Дона и Кубани.

Помимо этого, за последние 20-25 лет в море значительно снизилось число планктоноядных рыб, например, тюлька и хамса. "Эти рыбы являются промысловыми, и количество их год от года снижается. Из-за этого значительная часть зоопланктона остается в качестве кормовой базы для желетелых, которые начинают массово размножаться", - добавил Саяпин.

По словам ученого, ситуация повторяется уже третий год и вполне вероятно, тенденция сохранится и в дальнейшем. Сам рост численности медуз может сохраниться до конца сентября в зависимости от погоды и ряда других факторов.