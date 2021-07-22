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Член команды Пашиняна призвал "подвергнуть приводу" армянских трудовых мигрантов

Член команды Пашиняна призвал &quot;подвергнуть приводу&quot; армянских трудовых мигрантов

И.о. министра экономики Ваан Керобян призвал "подвергнуть приводу" граждан Армении, работающих за рубежом. Ироничный призыв он оставил на своей странице в Facebook.

Глава ведомства сообщил, что в прошлом месяце рынок труда продолжил расти, установив рекорд зарегистрированных работников - более 643,2 тыс человек. Этот показатель превысил майские данные на 8,3 тыс человек.

Керобян подчеркнул, что в стране не хватает рабочих рук, особенно заметен дефицит в строительстве, сельском хозяйстве, IT, обрабатывающей промышленности и такси.

"Следовательно, призываю "подвергнуть приводу" уехавших на заработки родственников для укрепления и развития нашей страны", - приводит слова и.о. министра Sputnik Армения.

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Вестник Кавказа

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