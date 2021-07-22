В Кремле сообщили об актуальности учений по отключению Рунета от глобальной сети

В России прошли учения по устойчивости российского сегмента интернета, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их актуальными.

"Нам известно, да, об этих учениях. Они актуальны", - заявил представитель Кремля, пишет "Интерфакс".

Песков отметил, что киберпреступность набирает обороты, кроме того, остается риск санкций. "Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему", - сказал он.

При этом представитель Кремля уточнил, что Россия, естественно, рассчитывает на взаимодействие и сотрудничество.

В рамках учений на безопасность и устойчивость была проверена возможность отключения Рунета от глобальной сети Интернет.