Воду из-под крана в Москве можно пить

Власти Москвы сообщили, что водопроводная вода в городе полностью соответствует гигиеническим нормативам.

С начала года было проведено более 1 млн анализов воды. "Состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ежедневно в столице потребляется 2,8 млн кубометров воды, круглосуточный контроль способствует тому, "чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", уточнил заммэра.

Он пояснил, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине. "Контролировать качество воды, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети", - подчеркнул заммэра.