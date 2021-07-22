"Да Северному потоку-2!": Байден сдался или готовит новую атаку на Россию?

Джозеф Байден считает, что остановить завершающий этап строительства "Северного потока-2" невозможно. Откуда такое компромиссное отношение руководства США к проекту, считавшемуся все это время угрозой европейской энергобезопасности? А может быть, снисхождение Байдена - прикрытие для ассиметричного удара по России?

Со времен начала строительства газопровода "Северный поток-2" (СП-2) в 2016 году на него не прекращались нападки на страницах западной прессы и западных политиков. Основные критики трубопровода из России в Германию - Восточная Европа и Соединенные Штаты. К тому моменту уже прошло два года с начала гражданской войны на Украине. Вашингтон, Брюссель и Лондон обвинили Россию в агрессии против Украины, "оккупации Крыма" и вводе войск на Донбасс с целью отделения ДНР и ЛНР от Украины. В Берлине эту позицию поддерживали, но идти на тотальный разрыв экономических связях не решались, даже если Германия и примкнула к санкциям США и ЕС против России.

СП-2 увеличит экспорт газа из Россию в Европу еще на 55 млрд кубометров в год. Совокупные поставки "Газпрома" в Старый Свет составили в минувшем году 175 млрд кубометров, в допандемийный год - почти 200 млрд кубометров. Учитывая, что около 30% газа в Европу поступает из России, "Северный поток-2" еще больше увеличил бы зависимость ЕС от Москвы. Вашингтон, Лондон и испытывающие историческую неприязнь к России руководства стран Прибалтики и Польши добивались того, чтобы проект "Северный поток-2" сорвался. Другим мотивом этих стран была Украина. В случае запуска трубопровода по дну Балтийского моря украинский транзит мог потерять свой смысл, и Киев остался бы без транзитных денег. Без украинского транзита у России могли бы развязаться руки на Донбассе. Поэтому все пять лет Вашингтон, Варшава, Вильнюс и Рига пытались заставить Меркель отказаться от проекта.

Бывший президент США Дональд Трамп критиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она делает Европу "пленницей" Владимира Путина, "развязавшего войну против Украины". В декабре 2019 года он даже ввел экстерриториальные санкции, запрещавшие доступ на американский рынок всем компаниям, которые заняты строительными работами на "Северном потоке-2". Швейцарская компания Allseas вывела из проекта свое судно-трубоукладчик, и строительство заморозилось почти на год. Однако Германия, хоть чуть раньше тоже вывела свои фирмы из проекта, не отказалась от СП-2. Даже несмотря на новые конфликтные моменты ЕС с Россией, как отравление Скрипалей, ситуация в Сирии и дело Навального. Россия решила собственными силами достроить газопровод и уже близка к реализации этой цели. Ожидается, что к концу августа труба будет финализирована.

Нынешний глава Белого дома Джозеф Байден изначально тоже был против СП-2. В отличие от Трампа, он руководствуется скорее не интересами американских нефтяных ТНК, а общей стратегией по сдерживанию России. На войне все средства хороши. Но вся загвоздка в том, что Байден больше беспокоится о союзе с Европой и, в частности, с Германией. Поэтому он вынужден учитывать немецкие интересы. Дополнительные 50 млрд кубометров в год из СП-2 превратят ФРГ в новый газораспределительный центр Европы в придачу к Австрии. Между Россией и США остается широкий круг неразрешенных вопросов: Сирия, "вмешательство в выборы" 2016 года в США, Украина, Грузия, разоружения и так далее. Поэтому говорить о том, что ради Германии Байден остановит борьбу с Россией, было бы наивно.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что решение Байдена обосновано желанием не обидеть союзника по НАТО. "Я думаю, что это заявление вызвано пониманием того, что точка невозврата в отношении "Северного потока-2" преодолена. И она преодолена была даже не при Байдене, и не при Трампе, а при Обаме. То есть надо было пытаться заблокировать при Обаме, а сейчас понятно, что давить на Берлин – это лишь ухудшать евроатлантическую солидарность и рисковать отношениями с Германией", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

В то же время Блохин не исключает новых провокаций со стороны США против СП-2: "США не сдались. Они нацелятся в первую очередь на то, чтобы "Северный поток-2" не был задействован на полную мощность. Это единственное, что они теперь могут сделать. А чтобы он не был задействован, будут пытаться вести переговорный процесс с Германией, демонизировать Россию, чтобы Германия в очередной раз продемонстрировала важность отношений с США".

Заключенная Баденом и Меркель сделка от 21 июля, в общем-то, предполагает ограничительные меры против СП-2. Например, в нем есть гарантия того, чтобы Россия продлила соглашение о транзите газа через Украину в 2024 году. Меркель обязалась продавить это решение в сентябре. Ранее канцлер говорила, что сохранение украинского транзита - условие для нормального функционирования СП-2. С другой стороны, сделка Меркель-Байдена предполагает санкции ЕС против России, если последняя будет использовать газ как политическое оружие и злоупотреблять "Северный потоком-2".

Сегодня Меркель заявила, что сделка ФРГ и США по газопроводу - хороший шаг, но указала на сохранение разночтений в позициях двух стран. В Госдепе же заявили: "Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать".