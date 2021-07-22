Омбудсмен предложила создать родительскую группу по "борщевому набору" на Кубани

Уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе рабочей на Кубань предложила создать в регионе группу по мониторингу стоимости "борщевого набора". Инициативу она озвучила на встрече с многодетными родителями.

По словам омбудсмена, сейчас этим вопросом занялась "Единая Россия". "Я предложила на Кубани, первой из регионов, создать группу, которая состояла бы не только из чиновников, экспертов, представителей разных ведомств, а состояла бы из родителей, которые дадут актуальную информацию, где, что, почем", - цитирует ее "Интерфакс".

Кузнецова подчеркнула, что такая обратная связь в качестве регуляторного механизма должна присутствовать по всех мерах поддержки.

В состав "борщевого" набора входят морковь, лук, картофель, свекла и капуста.

Ранее вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что наценка по картофелю достигает 165%, моркови - 350%, белокочанной капусте - 215%, и объяснить настолько завышенные цифры с экономической точки зрения невозможно.