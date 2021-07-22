В одной из стройфирм Ингушетии проводятся обыски

Правоохранители ведут обыск в офисе строительной компании "Неон" в Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В офисе стройфирмы "Неон" в Магасе проходит выемка документации. Известно, что обыски проводят местные силовики", - сказал собеседник.

Он не озвучил причину проведения обысков.

Стоит отметить, что компания "Неон" является одной из первых крупных строительных компаний в Ингушетии. Фирма специализируется на строительстве дорог и жилья, имеет заводы по производству строительных материалов.