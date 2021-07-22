Штормы и ливни ожидаются на кубанских курортах на следующей неделе

На Черноморском побережье Краснодарского края на следующей неделе снова будет опасная погода.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется ливни, грозы, град, шквал, смерчи над морем. К воскресенью погода немного наладится, однако в начале следующей недели стихия опять разгуляется. В горных, предгорных районах края и на Черноморском побережье края 27 и 28 июля ожидаются ливни с грозами, градом и сильным ветром.