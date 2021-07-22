Главная » Новости

В Минобразования Казахстана предупредили о слухах в сети насчет дистанционки для школьников

В Минобразования Казахстана предупредили о слухах в сети насчет дистанционки для школьников

В министерстве образования и науки Казахстана прокомментировали публикации в Сети о дистанционном формате обучения с 1 сентября в школах.

"Первая четверть начнется в дистанционном формате в 1-11 классах во всех школах страны, за исключением отдаленных сельских малокомплектных школ. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов", - пишет пользователь Gulnara Astana в соцсети Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что министр не говорил ничего подобного. "Это недостоверная информация. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов не делал таких заявлений на брифингах", - уточнила официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева.

Ранее отмечалось, что дистанционка плохо сказалась на качестве образования учащихся в республике.

1185 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!