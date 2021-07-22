Молодой самаркандец грабил машины ради тотализатора

Молодой человек обкрадывал автомобили, чтобы проиграть похищенное на тотализаторе, в Самарканаде, такое сообщение распространило областное УВД.

По информации правоохранителей, восемнадцатилетний житель махалли "Коратепа" Ургутского района совершил два преступления.

"Парень украл $1,7 тыс из автомобиля Damas, оставленного ночью без присмотра, и проиграл деньги на ставках. После этого молодой человек снова украл 2,5 млн сумов из автомобиля Spark", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по пункту "а" ч.3 ст.169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом"). Молодому человеку грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Идет следствие.