Гахария планирует выдвинуть на пост мэра Тбилиси футболиста

Партия Георгия Гахария "За Грузию" рассмотрит вопрос выдвижения на пост руководителя Тбилиси экс-игрока сборной Грузии по футболу Арчила Арвеладзе, заявил один из лидеров партии Каха Кемоклидзе в эфире PalitraNews.

"Этот вопрос еще не решен. Ведется активная работа, и я глубоко убежден в том, что в ближайшие несколько недель все это кристаллизуется, и вы узнаете конкретного кандидата. Будут рассмотрены кандидатуры всех людей, которые будут потенциально сильным оппонентом", – сказал политик.

Кемоклидзе отметил, что на пост главы города могут рассмотреть даже кандидатуру Гахария

"В Грузии нельзя исключать ничего. Если мы теоретически это допустим, то, конечно, будет рассмотрена и кандидатура Гахария", – сказал один из лидеров партии "За Грузию".

Кемоклидзе подчеркнул, что партия выберет того кандидата, который способен оказать конкуренцию действующему главе города и кандидату "Грузинской мечты" Кахе Каладзе.