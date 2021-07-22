Дорожники разбросали мешки со взрывчаткой вдоль трассы в Восточном Казахстане

Мешки со взрывчаткой лежали без присмотра около трассы в Восточно-Казахстанской области, нарушение заметили и сняли на видео местные жители.

По словам автора ролика, множество мешков со взрывчатым веществом и коробок с "неэлектрической системой взрывания" он нашел сегодня недалеко от автодороги Жангизтобе - Аягоз. За опасными предметами никто не присматривал.

В областном департаменте полиции оперативно выяснили детали ЧП. Оказалось, что инцидент произошел в Жарминском районе, где идут дорожные работы.

"Установлено, что предметы и вещества, предназначенные для взрывных работ при строительстве дорожного покрытия, были привезены на место представителями ТОО, которое осуществляет взрывные работы, - цитирует сообщение правоохранителей YK-News.

В данный момент у мешков несет дежурство полиция, "угрозы для окружающих нет".