На выплаты семьям с третьим ребенком выделят 1,5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на выплаты семьям с тремя детьми регионы получат еще около 1,5 млрд рублей.

"Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", - уточнил Мишустин.

Он добавил, что размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, поэтому различается в субъектах.

"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей", - рассказал премьер.

Мишустин подчеркнул, что правительство будет и дальше помогать многодетным семьям.