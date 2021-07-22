На выплаты семьям с третьим ребенком выделят 1,5 млрд рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на выплаты семьям с тремя детьми регионы получат еще около 1,5 млрд рублей.
"Такие семьи будут получать эти средства, пока детям не исполнится три года", - уточнил Мишустин.
Он добавил, что размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, поэтому различается в субъектах.
"Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Их получат родители более полумиллиона детей", - рассказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что правительство будет и дальше помогать многодетным семьям.
Вестник Кавказа
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