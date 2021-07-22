Имущество экс-сенатора Арашукова станет собственностью государства

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей, - сообщили сегодня в пресс-службе суда.

"Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей", - рассказали в суде, передает ТАСС.

По мнению суда, это имущество было приобретено Арашуковыми в нарушение антикоррупционного законодательства. Его стоимость оценивается в 1 млрд 469 млн 127 тыс. рублей, при том что Рауль Арашуков с 2007 по 2017 год заработал 65 млн 917 тыс рублей, а его сын с 2009 по 2018 год заработал 15 млн 651 тыс рублей.

В пользу государства отошли более 90 автомобилей, оформленных на третьих лиц или организации - среди них автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, ретроавтомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. Также в доход государства поступило несколько земельных участков и 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюк заявил, что обжалует решение суда.