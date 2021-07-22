Грузинские депутаты не смогли выбрать главу ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция не смогли выбрать председателя ЦИК, провалив таким образом повторное голосование.

По его итогам за кандидата Георгия Каландаришвили отдали голоса 83 депутата, за Георгия Сантуриани проголосовали всего четыре парламентария, пишет Sputnik Грузия.

При этом, согласно поправкам в Избирательный кодекс, принятым в результате соглашения между властью и оппозицией при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, для утверждения главы ЦИК Грузии на полный срок требуется согласие 2/3 депутатов из 150, то есть ста человек.

Теперь парламент Грузии устроит повторное голосование, по итогам которого глава ЦИК может быть выбран на полгода. Для этого требуется согласие 76 депутатов из 150.