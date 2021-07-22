В Израиле готовы испытать вакцину от COVID-19 в капсулах

В Израиле разработали первую оральную вакцину от коронавируса, вскоре начнутся клинические испытания препарата, пишет The Jerusalem Post.

Испытания начнутся как только будет получено разрешение Минздрава Израиля.

"Идея состоит в том, что мы хотим продемонстрировать доказательство концепции - что она (вакцина) работает для людей", - сообщил Надав Кидрон, гендиректор фармацевтической компании Oramed Pharmaceuticals, где препарат разработали совместно с индийской Premas Biotech.

Клинические испытания пройдут в медцентре в Тель-Авиве, их планируют начать в ближайшие недели. В испытаниях, которые пройдут без плацебо, примут участие 24 добровольца.

Вакцина в капсулах изготовлена в Европе, готово уже несколько тысяч капсул. Преимущество препарат в том, что он атакует не только спайковый S-белок коронавируса, но и два других белка. "Даже если вирус пробьет одну линию защиты, здесь будет вторая линия, а если пробьет и вторую, будет третья", уточнил Кидрон.

Если испытания пройдут успешно, препарат могут разрешить для экстренного применения в странах, где больше всего нуждаются в вакцинах, например, в государствах Южной Америки.