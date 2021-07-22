Германия готовится ужесточить карантин по коронавирусу

Власти Германии уже могут начинать подготовку более жестких антикоронавирусных мер в связи с тяжелой эпидситуацией, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции.

"Уже сейчас можно - и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это - уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры. Повторю, можно дойти до того, чтобы посмотреть, когда будет перегружена система здравоохранения", - цитирует ее РИА Новости.

Меркель подчеркнула, что германские медики снова фиксируют "экспоненциальный рост" заболеваемости Covid-19, в первую очередь штаммом "дельта".

Канцлер допустила, что вопрос ужесточения санитарных ограничений может быть войти в повестку конференции с региональными премьер-министрами, организуемой в связи с разрушительными наводнениями на западе и юго-западе страны. Точная дата встречи пока не согласована.