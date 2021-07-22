Предприниматель из КБР попался на контрабанде стратегического спирта

Предприниматель из Кабардино-Балкарии (КБР) ответит в суде за контрабанду стратегически важных ресурсов – к уголовной ответственности его привлекли минераловодские таможенники, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Они пресекли крупную контрабанду спирта общая стоимость которого составила более 117 млн рублей.

Предприниматель заключил фиктивный контракт с фирмой из Великобритании. Согласно договору он должен был доставить в Испанию этиловый спирт неденатурированный с концентрацией 80% и более на сумму 117 млн рублей.

"Спирт покинул страну в морском порту Темрюк Краснодарского края и поплыл в африканскую Гану, когда выяснилось, что великобританская компания прекратила свою деятельность в 2011 году", - рассказали таможенники, передает "АиФ-Ставрополье".

Этот вид спирта входит в список стратегических и важных товаров и ресурсов, и теперь коммерсанту-контрабандисту грозит тюрьма сроком от семи до двенадцати лет.