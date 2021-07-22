Житель Масиса разбился в автокатастрофе

Смертельное ДТП произошло в Гегаркуникской области, об этом пишут армянские СМИ.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, авария случилась в ночь на 22 июля, примерно в 01:20, на 70-м километре трассы Ереван-Севан.

Mercedes, за рулем которого был 32-летний житель Масиса, съехал с проезжей части и упал в кювет, ударившись о заграждение. Водитель скончался на месте ЧП.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.242 УК РА (нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств).