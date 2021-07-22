Осетинские пожарные тушат крышу автомагазина в станице Архонская

Спасатели МЧС Северной Осетии тушат кровлю магазина автозапчастей в станице Архонская, - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"Информация о возгорании поступила в 10:19 мск, ориентировочная площадь пожара 200 кв м, пока локализовано открытое горение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Тушение пожара осложняется тем, что это маловодный район, и воду приходится подвозить. С огнем борются 27 пожарных и четыре единицы техники.