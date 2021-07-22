В будущем году Мальдивы введут налог на выезд для туристов, сообщает АТОР.

В настоящее время туристы платят аэропортовые сборы, в 2022 году их заменит налог на выезд (Departure Tax). Сбор составит $30 для иностранцев, вылетающих эконом-классом, в настоящее время туристы платят $15. Путешествующим бизнес-классом выезд обойдется в $60, первым классом - $90, частным самолетом - $130.

При этом налог на выезд нужно будет оплачивать заранее, он войдет в стоимость авиабилета.

Сбор не будут оплачивать пассажиры с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет.

Кроме того, с туристов, вылетающих через международный аэропорт Велана в Мале, будут брать еще $25 - "сбор на развитие аэропорта".

Мальдивы весьма популярны у российских туристов, с начала 2021 года там отдохнули около 125 тыс россиян. Ожидается, что новые сборы не уменьшат поток туристов