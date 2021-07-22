Меликов вакцинировался от COVID-19
Врио главы Дагестана Сергей Меликов привился от коронавируса, сообщил руководитель пресс-службы Низами Гаджибалаев.
"Я вакцинировался "Спутником V". Мне дорога жизнь родных и близких мне людей. Мне дороги отношения с моими сослуживцами, я не хочу подвергать их риску", - цитирует Гаджибалаев слова главы республики.
По словам Меликова, сегодня жители Дагестана признают вакцинацию как один из способов избежать коронавирус, сообщает "Интерфакс".
Стоит добавить, что на сегодняшний день в Дагестане от инфекции вакцинировались около 211 тыс человек.
Вестник Кавказа
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