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Водитель легковушки погиб под колесами грузовика на Ставрополье

Фото пресс-службы УГИБДД по Ставрополью
Фото пресс-службы УГИБДД по Ставрополью

Сегодня утром под колесами тягача большегруза погиб 55-летний водитель легковушки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

"В 9:30 по неустановленным пока причинам на 296 км трассы "Ростов-на-Дону – Ставрополь" в Изобильненском горокруге водитель автомобиля Scania допустил наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть. Водитель грузовика сказал, что пытался избежать наезда и выехал на встречную полосу, но пешеход продолжил движение и попал под колеса", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции края, передает "АиФ-Ставрополье".

На обочине осталась стоять машина погибшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы и следователи, которые установят причины происшествия.

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Вестник Кавказа

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