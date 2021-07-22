Водитель легковушки погиб под колесами грузовика на Ставрополье

Сегодня утром под колесами тягача большегруза погиб 55-летний водитель легковушки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

"В 9:30 по неустановленным пока причинам на 296 км трассы "Ростов-на-Дону – Ставрополь" в Изобильненском горокруге водитель автомобиля Scania допустил наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть. Водитель грузовика сказал, что пытался избежать наезда и выехал на встречную полосу, но пешеход продолжил движение и попал под колеса", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции края, передает "АиФ-Ставрополье".

На обочине осталась стоять машина погибшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы и следователи, которые установят причины происшествия.