Школьники подозреваются в умышленном убийстве таксиста в Ферганской области

В Ферганской области задержаны четыре человека, подозреваемые в умышленном убийстве таксиста, трое из них - несовершеннолетние, двое - школьники. Об этом рассказал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

Ночью 20 июля, около 2.50, 18-летний Т. К. и трое несовершеннолетних, двоим из которых по 17 лет, одному - 16, предположительно договорились вызвать такси, отправиться на нем в безлюдное место, там убить водителя и завладеть его машиной и имуществом, передает Газета.uz.

Позвонив одному из оператор в Фергане, они заказали поездку в Кувинский район. Около 2:58 на место вызова прибыл водитель А. А. (1975 года рождения) на Nexia-3, он согласился отвезти молодых людей к водохранилищу "Каркидон" за 150 тыс сумов. Когда автомобиль подъехал к полю фермерского хозяйства, пассажиры предположительно атаковали таксиста и убили его. Затем они забрали машину, 50 тыс сумов и телефон Xiaomi.

В тот же день прокуратура Ферганской области открыла уголовное дело по пунктам "и, п" ч.2 ст.97 (умышленное убийство из корыстных побуждений, группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах) и пункту "г" ч.3 ст.164 (разбой с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. Подозреваемые задержаны.