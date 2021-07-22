Два самолета не поделили ВПП в Дубае

Самолет эмиратского лоукостера Flydubai, направлявшийся в Бишкек из Дубая, столкнулся на рулежной дорожке с самолетом авиакомпании Бахрейна Gulf Air, никто не пострадал, сообщают пресс-службы авиакомпаний.

"Рейс Flydubai из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт Бишкека вернулся на стоянку 22 июля из-за небольшого инцидента с участием одного из наших самолетов Boeing 737-800 нового поколения и другого самолета на рулежной дорожке. Пассажиры вылетели более поздним рейсом. Flydubai вместе с властями будет расследовать инцидент", - говорится в сообщении лоукостера из ОАЭ.

В свою очередь авиакомпания Gulf Air подтвердила, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".