Два самолета не поделили ВПП в Дубае
Самолет эмиратского лоукостера Flydubai, направлявшийся в Бишкек из Дубая, столкнулся на рулежной дорожке с самолетом авиакомпании Бахрейна Gulf Air, никто не пострадал, сообщают пресс-службы авиакомпаний.
"Рейс Flydubai из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт Бишкека вернулся на стоянку 22 июля из-за небольшого инцидента с участием одного из наших самолетов Boeing 737-800 нового поколения и другого самолета на рулежной дорожке. Пассажиры вылетели более поздним рейсом. Flydubai вместе с властями будет расследовать инцидент", - говорится в сообщении лоукостера из ОАЭ.
В свою очередь авиакомпания Gulf Air подтвердила, что "в международном аэропорту Дубая один из ее самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост этого самолета".
Вестник Кавказа
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