В России коронавирус выявили еще у 24 471 человека

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили 24,4 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 471 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 417 (9,9%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 287, в Петербурге - 1 943, в Московской области - 1 835. В Крыму 391 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 282, в Краснодарском крае - 246, в Дагестане - 199, в Чечне - 131, в Кабардино-Балкарии - 79, в Карачаево-Черкесии- 59, в Ингушетии - 53, в Северной Осетии - 53, в Адыгее - 47.

Суточный прирост составил 0,41%, общее число инфицированных достигло в России 6 054 711.

За сутки выписаны по выздоровлении 22 660 человек, за весь период - 5 427 457 человек.

Умерли за сутки 796 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 151 501 человек.