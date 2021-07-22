Заразный "бразильский" штамм коронавируса добрался до России

В Россию проник еще один особо заразный штамм коронавируса - "бразильский" штамм "гамма", сообщили в научном центре Роспотребнадзора "Вектор", пишет "Интерфакс".

"На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма", - рассказали в "Векторе" в четверг.

ВОЗ относит штамм "гамма", также как и "дельта" к категории "вызывающих озабоченность". Эти варианты вируса более заразны, трансмиссивны, вирулентны и могут снижать эффективность антител.