Обида на начальника довела жителя Казахстана до телефонного терроризма

В Арытау неизвестный мужчина оставил ложное сообщение о минировании недостроенного завода города. На место происшествия выехали стражи порядка, однако взрывных устройств обнаружено не было, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками полиции области во время розыскных мероприятий было установлено, что звонившим оказался 38-летний мужчина из Арытау.

Отмечается, что житель города ранее привлекался к уголовной ответственности. По данным сотрудников полиции, мужчина признал свою вину и заявил, что сделал это из-за обиды на начальника, который уволил его с работы.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 273 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.