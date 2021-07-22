В Анапе временно запретили купание в море

Все пляжи Анапы закрыты 22 июля из-за шторма и сильного донного течения, сообщили в пресс-службы администрации курорта.

Купание запрещено в четверг на всех пляжах, горожан и туристов просят быть осторожными и не подвергать риску жизнь и здоровье. Управление гражданской обороны и защиты населения предписано принять меры по недопущению происшествий и ЧС, пишут "Кубанские новости".

Напомним, 22 и 23 июля на черноморском побережье местами ожидаются ливни с грозой, градом, шквалом.