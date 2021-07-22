Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину

Российская Федерация впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такое сообщение распространила Генеральная прокуратура.

В ней РФ обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, основываясь на событиях, произошедших после "насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года", и призывает ЕСПЧ и все мировое сообщество обратить внимание на грубые и систематические нарушения украинских властей.

Среди обвинений - гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе; гибель людей, нанесение вреда здоровью и уничтожении имущества в результате обстрелов сопредельной территории РФ; подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, в том числе политиков и представителей СМИ; дискриминация русскоязычного населения, вытеснение русского языка; дискриминация российского бизнеса; лишение жителей юго-востока страны возможности принимать участие в выборах; водная блокада Крыма; атаки на дипломатические, консульские и другие представительства РФ; крушение самолета MH17 из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Соответственно, Россия требует от Украины незамедлительно остановить водную блокаду Крыма; перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, включая свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке; снять запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет- и печатным изданиям на русском языке.