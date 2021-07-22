Стало известно, как сильно подорожают осенью в России одежда и обувь

Согласно сообщениям ритейлеров, осенью одежда и обувь в России подорожают минимум на 10%, пишет РБК.

К началу 2022 года цены взлетят на 15-20%. Причины роста цен в подорожавшем сырье и стоимости перевозок. Хлопок уже подорожал на 35%, сильно дороже стал эластан, заявили представители рынка.

Пандемия и сбои в функционировании китайских портов привели к тому, что стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз по сравнению с 2020 годом.

На российских ценах товаров отражается также ослабление рубля. Кроме того, наметилась тенденция в популяризации инвестиций в открытие магазинов, меж тем с прошлого года значительно растут цены на строительные материалы.