UFC организует бой Махачев - Дариуш

Президент UFC Дана Уайт оценил попадание российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева в пятерку лучших легковесов UFC.

"Теперь им придется с ним драться", – сказал Уайт.

Глава организации заявил, что следующим соперником Махачева станет третий номер дивизиона Бенеил Дариуш.

"Я думаю, что сейчас мы организуем ему бой с Дариушем. Мне нравится эта идея", – приводит слова Уайта Sports.ru.

Напомним, что в минувшее воскресенье Махачев одержал победу над бразильцем Тиаго Мойзесом.