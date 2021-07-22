Камеры видеонаблюдения помогли поймать воровку в Пятигорске

Женщину, подозреваемую в совершении кражи из магазина, удалось задержать благодаря записям с камер в Пятигорске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Ролик, на котором видно, как покупательница ворует товар из магазина, был опубликован в соцсетях.

Вскоре участковые установили, что к совершению преступления причастна 34-летняя местная жительница. Ее доставили в городской ОВД, где она дала признательные показания.

"Установлено, что женщина сначала из магазина похитила несколько электронных сигарет, а спустя время вернулась и совершила хищение уже целой упаковки данного товара", - пояснили в полиции.

Украденное гражданка продала третьему лицу, полученные деньги она потратила на личные нужды.

Открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).