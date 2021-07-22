В Ростове-на-Дону столкнулись два рейсовых автобуса, есть пострадавшие

Сегодня днем на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

"В 10:00 мск сегодня произошло ДТП с участием автобусов, двигающихся в попутном направлении", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек. На место аварии направлены спасатели, - добавили в МЧС региона.