Один из крупнейших вузов России ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

Сотрудников Казанского федерального университета обязали вакцинироваться от COVID-19. Приказ выпущен после получения письма из федерального Министерства науки и высшего образования, сообщает пресс-служба вуза.

Ранее замминистра образования Петр Кучеренко обязал привить сотрудников высших образовательных учреждений до 25 августа.

Как отметили в пресс-службе, сроки для обеспечения 100% вакцинации студентов в письме не установлены.

В вузе подчеркнули, что федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" допускает "временный отказ в приеме граждан в образовательные организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий".

Помимо этого, в университете изменен пропускной режим. Теперь на входе необходимо предъявить штрих-код, свидетельствующий о вакцинации, отрицательный тест на инфекцию, сделанный не более чем за три дня, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.

Стоит добавить, на территории образовательного учреждения будут установлены дополнительные прививочные пункты.