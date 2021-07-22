Симферопольский "закладчик" попался с двумя кило мефедрона

Симферопольские полицейские задержали 29-летнего симферопольца, у которого при обыске изъяли более 2 кг синтетических наркотиков, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Как сообщил задержанный, порошок он продавал бесконтактным способом, передавая информацию о "закладках" через интернет. В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили и изъяли упаковочные материалы и весы для взвешивания, расфасовки и дальнейшего сбыта наркотиков.

"Согласно заключению эксперта, изъятое у злоумышленника вещество является наркотическим средством "мефедрон". Это же вещество было изъято из мест "закладок" в разных частях города Симферополя", - уточнили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе.