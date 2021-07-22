Жителю Кубани вынесли приговор за кражу наград у вдовы ветерана

Житель Краснодарского края получил срок за похищение наград у вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Приговор вынес Гиагинский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

В июне прошлого года осужденный забрался в дом вдовы ветерана, но хозяйка застала его на месте преступления. "Злоумышленник ударил пожилую женщину и похитил государственные награды, среди которых орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медаль "За отвагу", и 2 тыс рублей", - пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе предварительного расследования вдове вернули орден Отечественной войны II степени, остальные награды грабитель повредил настолько, что идентифицировать их было невозможно.

Оказалось, что с августа 2019 года по июнь 2020 года мужчина совершил еще три кражи в Гиагинском районе.

Суд признал его виновным по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), пп. "в", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище), ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград РСФСР, СССР). Грабитель приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.