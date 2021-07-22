Сотрудники строительной компании подорвались на мине в Ходжалинском районе

Два человека накануне вечером подорвались на мине на освобожденной территории Ходжалинского района Азербайджана, такое сообщение распространила Ходжалинская районная прокуратура.

В нем говорится, что от подрыва противопехотной мины пострадали сотрудники компании, ведущей строительные работы: у них диагностированы ранения различной степени тяжести.

Ходжалинская районная прокуратура ведет расследование по факту ЧП.